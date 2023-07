Wir – die Unternehmen Franye Klimatechnik und Gebäudetechnik – sind seit mehr als 25 Jahren führend für unsere Kunden und Partner, vor allem im Bereich der Installation und Wartung von Klimaanlagen tätig. Die positiven Reaktionen von Kunden stellt für uns die Verpflichtung dar, technisch immer auf dem neuesten Stand zu sein, die Umsetzung durch geschultes Fachpersonal durchzuführen sowie die beste Qualität anzubieten.

Lassen Sie uns Ihr Partner in Fragen über das richtige Raumklima, der Lüftung oder der Heizung in Ihrer Wohnung und in Ihrem Betrieb sein. Wir finden die optimale Lösung für Sie. Unser Familienbetrieb mit über 100 Mitarbeitern steht Ihnen bei Fragen zuverlässig zur Seite.